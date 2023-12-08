Подмосковье 08 декабря 2023, 09:28 Более 200 старшеклассников побывали на встрече с военкором Наданой Фридрихсон в Подмосковье Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Очередной паблик-ток в рамках проекта «Мы будущее. Сила смыслов» состоялся в Подмосковье с участием телеведущей и военкора Наданы Фридрихсон. Организатором выступило региональное Министерство информационных и социальных коммуникаций.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

«Самое ценное в этих встречах — уникальность спикера. У каждого из них своя история, свой опыт, свой особый взгляд. Но всех их объединяет четкая гражданская позиция, неравнодушие и служение Родине своим профессионализмом. Здорово, что подмосковная молодежь может открыто с ними пообщаться, задать волнующие их вопросы, вдохновиться начать писать свою историю», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Надана Фридрихсон — историк по образованию, дочь известного кинорежиссера. Начав карьеру как эксперт по международным вопросам, она быстро стала популярной теле- и радиоведущей. С начала СВО Надана снимает репортажи с передовой.

Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

На встречу с девушкой пришли около 200 старшеклассников. Разговор получился откровенным и неформальным. Ребята интересовались подробностями работы военкора, а также обсудили вопросы патриотизма и роли молодежи в современных условиях.

«Наша страна сделала большой выбор, как мы все будем жить. А жить мы будем теперь иначе — перестраивается экономика, партнерские отношения, общество. Мы видим, как те, кто уехал, сейчас стали возвращаться. Это эпоха перемен, это окно возможностей», — поделилась своими мыслями Надана Фридрихсон.

Также обсудили проблему взаимопонимания между поколениями и пришли к выводу о важности диалога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинспектировал новое креативное пространство в Центре молодежных инициатив в Протвине. Он пообщался с ребятами, ознакомился с их проектами и поинтересовался, как они обжились на новом месте.