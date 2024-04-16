Подмосковье 16 апреля 2024, 13:15 Более 200 спортсменов выступили на турнире по рукопашному бою в Солнечногорске Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Читать 360tv в

Финал турнира «Будущий рукопашник» на кубок всероссийской общественной организации «Боевое братство» прошел в Солнечногорске. Более 200 спортсменов из Москвы, Подмосковья, Курской и Калужской областей выступили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».

Турнир по рукопашному бою посвятили памяти погибших в локальных войнах и в зоне специальной военной операции.

Реклама

По итогам турнира спортсмены из Солнечногорска оказались в числе лучших. Так, первые места и пояс победителя завоевали Вадим Григорьичев, Владимир Бадло, Денис Герасимов, Никита Чепелов, Кирилл Сысоев. Второе место занял Артем Лагуш, а третье — Наири Тер-Маргорян, Захар Шамин, Андрей Кожухарь, Алексей Финогенов, Лев Стрижак.

«Наши спортсмены после проведенных нескольких этапов на пути к поясам за чемпионство в этом турнире провели достойные поединки. Поздравляю всех с заслуженной победой!» — сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».