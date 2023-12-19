19 декабря 2023, 17:01
Более 200 спортсменов выступили на турнире по футболу в Химках
Футбольный турнир «Кубок поколений» прошел в Химках. Более 200 спортсменов из Москвы и Подмосковья встретились на стадионе «Новые Химки».
Лучшими в этом турнире стали выпускники спортивной школы олимпийского резерва 2005 года рождения. Соревновались между собой даже тренеры. Каждому из участников вручили памятные подарки и призы.
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«Футбол объединяет разные поколения. Даже такие дружеские матчи — хорошая возможность провести время с пользой. С каждым годом в городском округе появляются новые площадки для занятий спортом как на любительском, так и на профессиональном уровне», — сказал депутат городского округа Химки Владимир Суслов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали лучшим спортивным регионом России. Церемония награждения победителей прошла в Кремле.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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