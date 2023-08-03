03 августа 2023, 12:27
Более 200 спортсменов выступили на беговом марафоне в Воскресенске
Более 200 спортсменов пробежали марафон «Коломинские овраги» в Воскресенске. Эти ежегодные старты включают в себя легкоатлетические кроссы и велопробеги. Очередной этап состязаний прошел в окрестностях лагеря «Дубравушка».
Выступили бегуны из Подмосковья, Рязанской и Тульской областей. Они преодолели дистанции в два с половиной и 10,5 километра, а также 21-километровый полумарафон.
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«Участников с каждым годом все больше. Серия у нас включает несколько этапов — с весны по осень. Еще хотим включить зимний этап — лыжный. Возраст у нас сегодня представлен от пяти-шести лет на два километра и вплоть до ветеранов 65+», — рассказал организатор марафона «Коломинские овраги» Евгений Коломин.
Организаторы соревнований хотят увлечь спортом как можно больше людей. Для спортсменов и всех, кто приехал их поддержать, провели мастер-классы по йоге и росписи пряников.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании спортклубов в школах. Такие секции откроют почти во всех общеобразовательных учреждениях региона.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Спортсмены
Воскресенск
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