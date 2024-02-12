Подмосковье 12 февраля 2024, 18:37 Более 200 спортсменов со всей России выступили на первенстве Ленинского округа по кекусинкай Мария Амелина

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Открытое первенство по кекусинкай прошло в Ленинском округе. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов от шести до 11 лет.

«Мы всегда проводим первенство в первой половине года, когда все начинают только втягиваться в процесс. От нас всегда выступает ДЮСШОР „Олимп“. Мы каждый раз волнуемся только об одном — чтобы у девчонок и мальчишек не случилось травм в поединках, все-таки это контактный вид спорта», — отметила руководитель отдела по физической культуре и спорту Управления по делам молодежи, культуре и спорту Ленинского округа Ольга Перминова.

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Сейчас кекусинкай в Ленинском округе занимаются около 300 человек. Всего же почти за 20 лет в округе воспитали 15 мастеров спорта России и двух мастеров спорта международного класса в данном направлении.

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