06 февраля 2024, 23:56
Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Мытищах
В Мытищах 200 мотоциклистов поборолись за главный приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова в соревнованиях по мотокроссу. Длина подмосковной трассы составила три с половиной километра.
Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями в мотокроссе стала московская команда «ММТ Мотоспорт». Она получила главный приз — керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова, изготовленную в 1939 году, которая каждый раз переходит от победителя к победителю.
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Генеральный директор «Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ» Павел Медведков отметил, что в этих соревнованиях выигрывает не тот, кто всех опередил, а тот, кто пришел последним.«Вы посмотрите, как команда перестраивается под конец времени прохождения трассы, чтобы тянуть последнего. Чтобы последний проходил вместе», — отметил Медведков.
После окончания гонки девушки-болельщицы получили по букету цветов.
Напомним, что первый Чкаловский мотокросс прошел в 1939 году, а в Подмосковье он проводится уже в девятый раз.
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