Подмосковье 06 февраля 2024, 23:56 Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по мотокроссу в Мытищах Источник фото: Alexandr Nekrasov/Unsplash

Читать 360tv в

В Мытищах 200 мотоциклистов поборолись за главный приз имени советского летчика-испытателя Валерия Чкалова в соревнованиях по мотокроссу. Длина подмосковной трассы составила три с половиной километра.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, победителями в мотокроссе стала московская команда «ММТ Мотоспорт». Она получила главный приз — керамическую вазу с портретом Валерия Чкалова, изготовленную в 1939 году, которая каждый раз переходит от победителя к победителю.

Реклама

Генеральный директор «Автомобильно-мотоциклетного клуба Федеральной службы охраны РФ» Павел Медведков отметил, что в этих соревнованиях выигрывает не тот, кто всех опередил, а тот, кто пришел последним.

После окончания гонки девушки-болельщицы получили по букету цветов.

Напомним, что первый Чкаловский мотокросс прошел в 1939 году, а в Подмосковье он проводится уже в девятый раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».