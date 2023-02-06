Подмосковье 06 февраля 2023, 10:22 Около 200 спортсменов выступили на всероссийском турнире по армейскому рукопашному бою в Подольске

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Всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою состоялся в минувшие выходные в Подольске. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов.

Турнир был посвящен 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и памяти Героя СССР Александра Корявина.

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«Более 200 спортсменов из Москвы и Московской области, Костромы, Воронежской и Тамбовской областей, Рязани, Твери, Тулы и других городов приняли участие в третьем турнире памяти Героя СССР Корявина. В том числе представители клубов „Патриот“ и „Факел“ из Подольска», — сказал руководитель военно-патриотического спортивного клуба «Факел» Владимир Быковский.

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На соревнованиях свое мастерство продемонстрировали спортсмены в возрасте от 11 до 17 лет. Отмечается, что сильнейшие из них войдут в состав сборной Московской области и будут представлять регион на чемпионате России в марте.

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