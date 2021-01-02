Более 200 спортивных мероприятий ждут жителей Подмосковья в праздники

Более чем в 20 муниципалитетах Подмосковья пройдет около 200 спортивных мероприятий. В них могут принять участие не только дети, но и взрослые и пенсионеры.

«В период с 1 по 10 января 2021 года в Подмосковье проводится „Декада спорта и здоровья“. Мероприятия для различных социальных групп и категорий населения, в том числе детей, пенсионеров и инвалидов, проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», — рассказали в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Самыми яркими событиями в эти дни станут чемпионат по хоккею в Красногорске (4 января), Рождественский турнир по мини-футболу в городском округе Власиха (6 января), а также Рождественский забег в Шатуре (7 января).

В ведомстве напомнили, что на территории Московской области работают 16 горнолыжных курортов, 187 лыжных трасс и 785 катков для катания на коньках. Там подчеркнули, что на физкультурно-спортивных объектах есть все необходимое для безопасного и комфортного пребывания.

«Спортивная инфраструктура Московской области ждет всех желающих в праздничные каникулы», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

В министерстве предположили, что в спортивных мероприятиях примут участие около 20 тысяч жителей Московской области.