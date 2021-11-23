Более 200 специалистов устроились в медучреждения Подмосковья по целевым направлениям в этом году

В медорганизации Подмосковья трудоустроились 208 специалистов по окончании целевого обучения в 2021 году. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Программы целевого обучения позволяют обеспечить наши больницы новыми медицинскими кадрами — и, что особенно важно, именно теми, которые необходимы на местах, так как после завершения обучения целевики возвращаются в наши организации», — сказала Светлана Стригункова.

Московская область сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России: Первым МГМУ имени И. М. Сеченова, МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова и другими.