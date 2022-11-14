Подмосковье 14 ноября 2022, 23:33 Более 200 школьников приняли участие в турпоходе в Химках

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Школьники Химок прошли подготовку к большому турпоходу, где они смогут проверить свои навыки в ориентировании на местности и умение читать карты. В походе ребята также сдадут нормы ГТО.

Протяженность туристического маршрута, который предстояло пройти школьникам, 15 километров. Сбор палаток, подъем и спуск с использованием туристического снаряжения, ориентирование на местности по компасу, карте и азимуту — это базовые этапы турпохода.

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«Участники должны уметь ориентироваться не только в лесу, но даже в городе. Просто сориентироваться там. Как пройти на какую-то улицу, это нужный навык. Мы здесь проверяем и помогаем, если участники не знают, учим, как это делать. Также мы учим преодолевать естественные препятствия, потому что это тоже необходимый навык», — рассказала начальник отдела спортивной подготовки МАУ СШ имени Горелова Марина Лучина.

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Во время похода нормы ГТО проверяли сотрудники спортивной школы имени Горелова. Всего в мероприятии приняли участие 214 человек.

«На самом деле интересно. Привлекала всегда тема походов, что-то такое экстремальное. Это, скажем так, добавляет разнообразие в жизни. Активный отдых, интересно проведенное время», — поделился ученик МБОУ СОШ № 8 имени Матвеева Владислав Афонин.