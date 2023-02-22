Подмосковье 22 февраля 2023, 13:22 Более 200 школьников приняли участие в научном фестивале во Фрязине

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«Фестиваль наук» прошел в Летной школе имени Покрышкина во Фрязине. В мероприятии приняли участие более 200 ребят и их наставников из базовых школ РАН Подмосковья, а также школ-флагманов Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

На фестивале учащиеся продемонстрировали свои научные работы по исследованию недр Земли, энергетике, ландшафтному дизайну и многому другому, а также приняли участие в квизе.

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«Тематика была самой разнообразной, как и возраст докладчиков. Приз зрительских симпатий по итогам представленных научных работ завоевала команда Одинцовского лицея № 10», — уточнили в ведомстве.

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По итогам фестиваля первое место заняла команда Физмат-лицея имени Кадышевского, второе место — Королевский лицей научно-инженерного профиля, третье место — Химкинский лицей.

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