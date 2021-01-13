facebook_pixel
    13 января 2021, 23:40

    Более 200 школьников будут учиться в новом корпусе Видновской гимназии

    Анастасия Максимовских, Дария Сенникова, Юлия Уткина

    Три новых этажа, 15 кабинетов со всем необходимым от мультимедийных проекторов до лабораторий — все это обновленная Видновская гимназия. У школы появился новый корпус, рассчитанный на 250 мест.
    Более 200 школьников будут учиться в новом корпусе Видновской гимназии

    Новый корпус построили из-за переполненности классов, теперь эта проблема будет решена. Также в здании есть спортивный зал, актовый зал на 400 мест, столовая на 400 мест, учебные классы с мультимедийной техникой, специализированные кабинеты физики, химии, биологии с лабораториями, информатики, технологии для девочек, библиотека и хранилище для книг, IT-зона.

    «Она стала в разы больше, она более красивая. Сюда прямо-таки хочется рваться, хочется учиться», — поделился ученик «Видновской гимназии» Георгий Локтионов.

    Более 200 школьников будут учиться в новом корпусе Видновской гимназии | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Кроме того, в новой части здания создана безбарьерная среда для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

    Более 200 школьников будут учиться в новом корпусе Видновской гимназии | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Школу построили в рамках нацпроекта «Образование» за счет средств бюджета. Площадь нового здания составила более 7,6 тысячи м².