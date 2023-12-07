Подмосковье 07 декабря 2023, 23:06 Более 200 самозанятых из Подмосковья посетили форум «Мой бизнес. Начни сегодня и преуспей завтра» Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

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Форум под названием «Мой бизнес. Начни сегодня и преуспей завтра» состоялся в Москве. Его посетили порядка 200 самозанятых из Подмосковья.

На форуме выступили ведущие бизнес-спикеры, включая президента ассоциации предприятий и профессионалов индустрии красоты Игоря Стоянова, руководителя команды внешнего продвижения «ВКонтакте» Владислава Прохорова, эксперта в digital-маркетинге и продажах Юлию Ракову и других.

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В ходе мероприятия эксперты рассказали об особенностях антикризисного маркетинга, а также способах создания контента при помощи искусственного интеллекта. Кроме того, учасники получили возможность обсудить ошибки в продажах, построение личного бренда, особенности ведения бизнеса на различных платформах и многие другие волнующие вопросы.

Самозанятые узнали о преимуществах статуса и возможных направлениях развития бизнеса, а также получили возможность развить свои профессиональные навыки прямо на форуме. Организаторами мероприятия выступили центр «Мой бизнес» Московской области и Школа бизнеса «Синергия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе.

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