Подмосковье 19 марта 2023, 14:12 Более 200 самбистов приняли участие в первом межрегиональном турнире памяти Тихомирова в Мытищах

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Первые межрегиональные юношеские соревнования по самбо памяти почетного президента Международной и всероссийской федерации самбо Михаила Тихомирова прошли в Мытищах. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

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Почетными гостями турнира стали вдова Михаила Тихомирова Надежда Тихомирова, многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов, депутат Госдумы, чемпионка Европы и России по самбо Эльмира Кахраманова, главный тренер сборной РФ по самбо Дмитрий Трошкин, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин, министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

«Всем желаю обойтись без травм и вернуться домой если не с медалью, то с хорошим настроением и новыми друзьями», — поприветствовал ребят на церемонии открытия соревнований министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Участниками турнира стали 240 юношей и девушек из пяти регионов РФ в возрасте от 11 до 14 лет. Подмосковье представляли около 100 самбистов и самбисток из 18 городских округов.

Соревнования организовали в рамках программы федерального проекта партии «Единая Россия» — «Zа самбо».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что 50 спортивных объектов капитально отремонтируют в регионе за ближайшие пять лет.

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