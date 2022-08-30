Более 200 рабочих мест появится на новом мясном производстве в Дмитрове

В Дмитрове построят новый мясокомбинат, на котором будут выпускать разные изделия из мяса и птицы. Чтобы организовать производство, компания ООО МПК «Таганский» предоставила земельный участок в региональной программе «Земля за рубль», его общая площадь составила больше трех гектаров.

В проект собираются инвестировать порядка 300 миллионов рублей. На новом производстве появится примерно 200 рабочих мест, мощности нового предприятия позволят выпускать до 15 тонн продукции в сутки. Участок инвестору предоставили по льготной аренде.

«В течение трех лет льгота останется неизменной, а впоследствии инвестор, в случае успешной реализации проекта, получит право выкупа арендованной земли всего за 15% от ее кадастровой стоимости», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Важно отметить, что программа не ограничивается подбором земельного участка, компании, которые в нее вошли, получают поддержку на всех этапах реализации проекта.

Проект будет реализовываться в два этапа. Во время первого планируется строить трехэтажный производственно-складской комплекс, холодильно-складские помещения. На втором собираются устанавливать очистное оборудование, возводить дополнительные производственные площади.

«Мы создаем безотходное и экологически чистое предприятие, полностью соответствующее всем международным нормам и требованиям российского законодательства. На новом предприятии мы будем выпускать качественную и конкурентную мясную продукцию», — рассказал генеральный директор МПК «Таганский» Андрей Николаев.

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