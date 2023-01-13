Подмосковье 13 января 2023, 17:11 Более 200 рабочих и 70 единиц техники задействовали для уборки снега в Истре

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Ежедневно специалисты МБУ «Додхибимр» занимаются уборкой снега в городском округе Истра. В работе задействованы порядка 70 единиц спецтехники и более 220 сотрудников предприятия. Они расчищают пешеходные и проезжие зоны, а после вывозят снег на специальные площадки.

Организация обслуживает 264 дворовые территории и 20 общественных пространств. Мониторить состояние дворов и улиц помогают более 1600 камер системы «Безопасный регион». С их помощью диспетчеры ведут ежедневную аналитику и отправляют информацию мастерам участков.

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Помощь в уборке внутридворовых территорий в этом году оказывают старосты домов. Они через чаты информируют жителей о предстоящих работах, чтобы автовладельцы могли убрать машины с парковок и обеспечить доступ спецтехнике и работникам коммунальной службы.

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Вопросы по уборке снега жители могут направлять в ЕДДС городского округа Истра по телефонам: 8 (495) 994-38-98 и 8 (498) 319-69-82.

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