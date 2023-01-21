21 января 2023, 17:43
Более 200 рабочих и 70 единиц спецтехники вывели на улицы Шатуры для ликвидации последствий ледяного дождя
В Шатуре в ночь с пятницы на субботу выпало шесть миллиметров осадков, а к утру тротуары покрылись льдом. Для борьбы с последствиями ледяного дождя в округе активно работают коммунальные службы — на улицы города вышли более 200 рабочих и дворников, задействовано 50 единиц спецтехники для расчистки дорог и еще 20 — для вывоза снега и льда.
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Для безопасного выхода жителей из подъездов тротуары обрабатывают пескосоляной смесью и другими реагентами.
«Сейчас у нас идет уборка тротуаров от наледи. Так как иногда машины наезжают на тротуар, образовалась наледь. Такая работа проводится каждый день. Сейчас оттепель, и мы решили убрать лед с тротуара полностью», — рассказала председатель ЖСК «Монолит» Наталья Трушкина.
Технику для вывоза снега и льда — самосвалы, экскаваторы и погрузчики — предоставили семь подрядных организаций.
Из-за непогоды увеличилась нагрузка на медицинские службы округа — в приемное отделение Шатурской ЦРБ 20–21 января обратились более 40 человек с травмами после падения из-за гололеда, уточнили в пресс-службе округа.
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