27 марта 2024, 23:28
Более 200 предприятий Подмосковья представят вакансии на ярмарке трудоустройства 10 апреля
Совсем скоро в Подольске состоится всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Мероприятие стартует 10 апреля.
В ходе пресс-конференции, которая состоялась в Красногорске, было объявлено, что что в регионе имеется 80 тысяч открытых вакансий. Эти положительные результаты были достигнуты благодаря мерам поддержки как для соискателей работы, так и для работодателей.
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Предстоящая ярмарка трудоустройства соберет более 20 тысяч участников из шести округов. В общей сложности свыше 200 предприятий различных отраслей промышленности представят свои вакансии на этом мероприятии.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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