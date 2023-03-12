Подмосковье 12 марта 2023, 19:31 Более 200 подтоплений ликвидировали сотрудники ГУСТ после наступления осадков в Подмосковье Публичное достояние

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В Московской области после обильных осадков устранили уже 212 подтоплений, работы продолжаются. Их фиксируют через систему АИС МДП, рассказали в Главном управлении содержания территорий региона.

В пресс-службе ведомства уточнили, что всего было выявлено около 420 локаций с данной проблемой.

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При этом 2484 адреса в Московской области находятся на особом контроле инспекторского состава. Команда ГУСТ провела аналитику обращений за 2022 год и сформировала список адресов, наиболее подверженных подтоплениям.

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Ранее глава Минблагоустройства Подмосковья доложил губернатору Андрею Воробьеву, что 450 объектов благоустроят в регионе в 2023 году.

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