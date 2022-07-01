Трудовой отряд «Чистогорье» поможет очистить улицы Солнечногорска

Трудовой отряд «Чистогорье» пройдет в четвертый раз. Более 200 юных жителей округа будут официально трудиться на благо малой родины в течение месяца.

Первая работа — на благо родного округа. Подростки от 14 до 17 лет будут преображать Солнечногорск в течение месяца — и все это официально, с заработной платой. По итогам работы лучших наградят дополнительно. Начальник отдела организации и проведения мероприятий МЦ «Возрождение» Ксения Анциферова рассказала, что ребят наймут в качестве рабочих зеленого хозяйства.

Трудовой отряд «Чистогорье» воздали в 2019 году. За время его существования более тысячи подростков приняли участие в облагораживании округа, они собрали свыше 15 тысяч мешков мусора. Организаторы отмечают: акция пользуется успехом. В этом году присоединиться пожелали 500 человек, однако взять удалось только 210.

Ранее неравнодушные жители округа помогли в очистке озера Сенеж. Тогда удалось собрать 10 кубометров отходов.