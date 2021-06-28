Более 200 подмосковных домов газифицировали по президентскому проекту

В Московской области приступили к реализации президентского проекта социальной газификации. Газ пришел уже более чем в 200 домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики региона.

«Мособлгаз» уже начал проводить газ в дома жителей Подмосковья по президентскому проекту социальной газификации. Для собственников процедура подключения проходит бесплатно.

«Подавать заявку для участия в социальной газификации не нужно: если в населенном пункте уже имеется действующий газопровод, значит, вы вошли в программу. Сроки газификации населенного пункта можно легко уточнить на сайте „Мособлгаза“ или обратившись на горячую линию социальной газификации», — уточнил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

В рамках проекта газ бесплатно проведут в дома 300 тысяч жителей из трех тысяч населенных пунктов Московской области. До границы участка газопровод проведут бесплатно. Чтобы сотрудники «Мособлгаза» смогли выполнить необходимые работы на участке, собственник должен заключить комплексный договор.

Всего в Московской области до конца следующего года газифицируют больше 110 тысяч домов.

Уточнить сроки проведения работ и оставить заявку на заключение комплексного договора на работы внутри участка можно на сайте «Мособлгаза».

Всю подробную информацию модно узнать по телефону горячей линии социальной газификации Подмосковья: 8-800-100-75-75.