Более 200 подъездов отремонтируют в 2020 году в Егорьевске

В городском округе Егорьевск в 2020 году будет отремонтировано свыше 200 подъездов жилых домов. Работы начнутся весной. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Программа ремонта подъездов в Егорьевске на 2019 год завершена по всем адресам, большая часть объектов уже принята комиссией. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Егорьевска Денис Банцекин напомнил, что ход ремонта еженедельно контролировался администрацией округа и ежедневно — жильцами.

«На сегодняшний день все 345 подъездов отремонтированы. В 2020 году предстоит обновить более 200 объектов, работы начнутся после проведения соответствующих процедур, ориентировочно в конце марта — начале апреля», — уточнил Денис Банцекин.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

В среднем ремонт одного подъезда занимает примерно 1,5 месяца. За это время строительные бригады красят стены и потолки, ремонтируют лестничные пролеты и перила, меняют почтовые ящики, устанавливают новые светильники. С собственниками жилья перед началом ремонта согласовывают перечень работ, включая цвет стен. Приемка осуществляется при участии старшего по дому, представителей управляющей компании и администрации.

Раиса Змиева — старшая по дому № 5 2-го микрорайона. Ремонтом она довольна: «Сделали все очень хорошо — стало уютно и красиво. Теперь в нашем подъезде чистые стены, новые окна и почтовые ящики, хорошее освещение. Каждый этап работы с нами согласовывался, ведь жить в этом доме нам. Строители работали аккуратно, старались». Раиса Змиева добавила, что теперь важно сохранить наведенную красоту как можно дольше.

Источник фото: администрация городского округа Егорьевск

В 2020 году отремонтируют подъезды жилого дома № 1 по улице 10 лет Октября. Обновят входную группу, потолки, стены, установят энергосберегающее оборудование, новые светильники. Житель дома Николай Шелухин признается, что все с нетерпением ждут ремонта, обсуждают детали с соседями, чтобы на общем собрании утвердить колеровку стен и решить, кто будет контролировать качество и ход работ.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года и проводится в соответствии с графиком, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона. Ее цель — в кратчайшие сроки привести каждый подъезд к нормативному состоянию, повысив качество жизни людей. На территории городского округа Егорьевск в рамках программы за три года отремонтировали более 1,2 тысячи подъездов. В 2020 году в муниципалитете планируют обновить 212 подъездов.