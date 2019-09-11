Более 200 подъездов отремонтировали в Коломенском округе с начала года

В Коломенском городском округе с начала 2019 года отремонтировали 205 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Администрация муниципалитета составляет адресный перечень ремонта подъездов. При этом учитываются предложения председателей советов многоквартирных домов и сотрудников управляющей организации. Затем перечень направляется на утверждение в Государственную жилищную инспекцию Московской области.

Прежде чем приступить к ремонту подъездов, сотрудники управляющей компании обсуждают с жителями перечень работ и цветовое решение подъездов.

«Красивые, отремонтированные подъезды — это значимая часть работы по созданию современной комфортной городской среды, — отметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев. — В этом году в муниципалитете будет отремонтировано 375 подъездов. Все работы заранее согласовываем с жителями, чтобы они сами решили, каким хотят видеть свой подъезд».

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

По программе «Мой подъезд» проводится побелка потолков, покраска стен, ремонт входных групп (козырьки над входом, ступеньки, тамбурные двери), замена осветительных приборов, восстановление ограждений лестничных маршей и поручней. Кабели и провода убирают в пластиковые коробы. При необходимости старые почтовые ящики меняют на новые современные, а деревянные окна — на пластиковые.

Сейчас ремонт ведется еще в 131 коломенском подъезде. Силами РЭУ ремонт проводится по адресам: Колычевский, улица Девичье Поле, 25, улица Спирина, 9, Москворецкий, улица Гагарина, 19, улица Гагарина, 66Д, улица Комсомольская, 23; Флотский, улица Горького, 32; Окский, улица Красина, 48; Октябрьский, улица Ленина, 6, Окский проспект, 12; Заречный, улица Лесная, 13; Парковый, улица Гагарина, 54; Центральный, улица Макеева, 6; Юбилейный, улица Ларцевы Поляны, 12. Специалистами участка общестроительных работ ремонтируются подъезды по улице Октябрьской революции, 370, Октябрьской революции, 344 и улице Калинина, 22.

Источник фото: администрация Коломенского городского округа

В доме № 344 по улице Октябрьской революции запланирован косметический ремонт девяти подъездов, ремонт входных групп, замена почтовых ящиков.

Председатель совета дома Людмила Денисова очень рада предстоящему обновлению подъездов. «В этом году нам сделали и комплексное благоустройство придомовой территории. И подъезды все отремонтируют, это радует! У нас работают три разных бригады — все очень добросовестные. Конечно, многое зависит и от жителей, от их бережного отношения», — отметила Людмила Николаевна, но добавила, что в каждом подъезде есть старшие — люди ответственные и бдительные, которые следят за порядком.