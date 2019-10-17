Более 200 подъездов обновили в Реутове. Их сделали удобнее для мам с колясками

На территории городского округа Реутов ремонтные работы завершены в более чем 200 подъездах. До конца октября вся программа капремонта подъездов на 2019 год будет завершена. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Ремонтные работы завершаются и в домах, и во дворах Реутова. Ранее жители дома № 16 по улице Ленина жаловались, что на крыльце дома разбита плитка, отсутствуют перила и пандус. Глава муниципалитета Станислав Каторов вместе с депутатами городского совета, представителями Общественной палаты и УК лично проверил, что реакция на сообщения жителей есть — крыльцо полностью обновлено, заодно обновили стоящие рядом лавочки и установили «лежачего полицейского».

Житель дома подтвердил, что после выполненных работы стало лучше и удобнее: «Сделали хороший подъезд, стало удобнее с коляской подниматься».

Источник фото: администрация городского округа Реутов

В доме № 3 по улице Войтовича отремонтировали три крыльца. Подъезд № 2 этого дома в 2018 году получил сертификат от губернатора региона за третье место в Московском областном смотре-конкурсе в номинации «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья с участием жителей».

В этом году подъезд стал еще краше — его украсили мозаикой. Это дело рук старшей по подъезду Натальи Мартыновой и жительницы Элеоноры Пак. По словам Натальи, другие жители также принимали участие в оформлении подъезда: кто-то привозил плитку, кто-то помогал укладывать. «Обустройство подъезда — это как хобби, что ли. Но нас так затянуло, что уже не можем остановиться», — призналась Элеонора Пак.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Глава Реутова Станислав Каторов напомнил, что ремонт подъездов в этом году завершается во всех домах, но с 2020 года начинается новый цикл ремонта.

До конца 2019-го в муниципалитете отремонтируют 272 подъезда, в более чем 200 из них работы уже завершены. До начала ноября вся годовая программа будет выполнена.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Станислав Каторов также проверил благоустройство двора дома № 9 по Советской улице. Там по многочисленным просьбам жильцов заменили детскую площадку. Проект игрового комплекса перед монтажом обсудили с жителями дома, а установку начали после их одобрения. Жильцы попросили продумать возможность размещения во дворе парковочных мест.

До 2020 года в Московской области запланировано отремонтировать не менее 14,5 тысячи подъездов. Познакомиться с правилами вступления, предельной стоимостью и перечнем видов работ жители могут на официальном сайте программы.

За 3 года по губернаторской программе «Мой подъезд» отремонтировали свыше 75 тысяч подъездов.