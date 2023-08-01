Подмосковье 01 августа 2023, 16:42 Более 200 открыток вместе с письмами детей отправили бойцам СВО из Солнечногорска пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

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Более 200 открыток отправили в зону специальной военной операции из Солнечногорска. На них изображены репродукции рисунков участников выставки «Лики ангелов». К открыткам приложили детские письма со словами поддержки для бойцов.

Выставка «Лики ангелов» проходила в начале года. На ней представили работы профессиональных художников и любителей искусства, учащихся творческих центров и студий Солнечногорска. Затем сотрудники культурно-досугового центра «Тимоново» создали 200 открыток из репродукций картин для участников специальной военной операции.

«Коллектив досугового центра решил продолжить работу выставки и отправить репродукции картин с добрыми пожеланиями и словами поддержки солнечногорским ребятам, которые выполняют сейчас боевой долг в зоне специальной военной операции. <…> Время, в которое мы живем, требует от всех нас особой поддержки и уважения к тем, кто стоит на защите нашей страны, поэтому участники акции уверены, что их открытки придадут нашим солдатам силу и уверенность», — отметила директор культурно-досугового центра «Тимоново» Галина Тюленева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества», который поддерживает военнослужащих и членов их семей.

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