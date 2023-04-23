Подмосковье 23 апреля 2023, 14:59 Более чем 200 одиноким пенсионерам Подмосковья помогли с уборкой участков Министерство социального развития Московской области

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Сотрудники Министерства социального развития Московской области помогли более чем 200 одиноким пенсионерам навести чистоту на приусадебных участках и в домах. Работы провели в рамках Всероссийского субботника.

«Сотрудники Минсоцразвития покрасили окна и заборы, убрали листву и мусор, обрезали садовые деревья и кустарники, вскопали огороды и помогли украсить приусадебные участки, также привели в порядок дома», — сообщила министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Активисты помогли пенсионерам из Солнечногорска, Одинцова, Красногорска, Истры, Домодедова, Пушкино, Мытищ и Наро-Фоминска. Помимо помощи, пожилые люди получили продуктовую корзину и памятные подарки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о важности общения с жителями.

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