Подмосковье 24 ноября 2022, 15:25 Более 200 обращений поступило в Центр поддержки мобилизованных и их семей в Дзержинском

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На базе волонтерских движений городского округа Дзержинский был создан Центр поддержки мобилизованных и их семей. С 12 октября специалисты получили более 200 обращений.

В Центре работают порядка 35 добровольцев. Они ведут сбор гуманитарной помощи и ежедневно помогают 68 семьям мобилизованных из Дзержинского. Приходится решать вопросы, касающиеся предоставления юридической, психологической и адресной помощи, оформления бесплатного питания для школьников, безвозмездного посещения детских садов и секций.

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Для мобилизованных волонтеры центра закупили более 80 единиц дополнительного обмундирования: наколенники, налокотники, тактические очки, грелки, рюкзаки, спальные мешки.

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Участие в работе с мобилизованными и их семьями принимают представители всех общественных структур городского округа Дзержинский.

«Выражаем особую благодарность всем, кто поддерживает центр и семьи мобилизованных. Это депутаты городского совета Алексей Кочетков, Екатерина Исаева, Олег Павлов, ряд волонтерских и общественных организаций города. Особое спасибо за организацию работы Центра поддержки мобилизованных и их семей главе города Владимиру Викторовичу Шелухину», — сказала заместитель главы администрации городского округа, координатор центра Ирина Власова.

Центр поддержки в Дзержинском работает с 10:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 18:00 по субботам.

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