Подмосковье 17 ноября 2023, 11:31 Более 200 новорожденных с экстремально низкой массой тела спасли в Подмосковье с начала года Пресс-служба Минздрава МО

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Подмосковные врачи-неонатологи спасли уже три тысячи детей, появившихся на свет раньше срока, в 2023 году. Вес 220 новорожденных являлся экстремально низким и не превышал одного килограмма.

«За каждой спасенной детской жизнью стоит целая команда специалистов. С начала года в регионе врачи спасли около трех тысяч детей, рожденных раньше срока, из них 220 — с экстремально низкой массой тела», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Работу с такими детьми ведут шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии.

В Подмосковье работает трехуровневая система родовспоможения, которая позволяет женщинам и новорожденным получать своевременную и высококвалифицированную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную.

Уникальный проект «Наша женская консультация» начал работать в Подмосковье с начала года. Его выделили на федеральном уровне, а поддержку материнства в регионе признали одной из лучших в России, рассказал губернатор Андрей Воробьев.