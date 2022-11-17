Подмосковье 17 ноября 2022, 10:42 Более 200 новорожденных с экстремально низким весом спасли в Подмосковье с начала года

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Подмосковные врачи приняли больше двух тысяч преждевременных родов с начала 2022 года. При этом неонатологам удалось спасти 205 новорожденных с массой тела до одного килограмма.

День недоношенных детей отмечается в мире 17 ноября. Подмосковные неонатологи борются за каждого ребенка, даже если он появляется на свет гораздо раньше положенного срока. В регионе работает трехуровневая система родовспоможения, которая включает Московский областной НИИ акушерства и гинекологии и шесть перинатальных центров. Здесь готовы оказывать любую сложную помощь.

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«В этом году врачи-неонатологи спасли более 2,2 тысячи детей, появившихся на свет раньше срока. Из них 205 детей родились с экстремально низкой массой тела — менее 1000 граммов. Наши ведущие центры родовспоможения имеют все необходимое оборудование для оказания помощи с первых минут жизни», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Вес самого маленького из спасенных составил всего 410 граммов. Он появился на свет в Московском областном перинатальном центре и сейчас, благодаря усилиям врачей, уже выписан домой.

Подмосковье закрепилось на втором месте в ЦФО по рождаемости. В ноябре перинатальный центр в Балашихе выписал пятитысячного ребенка с начала года. Ранее 20-тысячного ребенка за пять лет выписал перинатальный центр в Коломне. В следующем году в области появится новый храм для будущих мам. Губернатор Андрей Воробьев сообщил, что его построят в Орехово-Зуеве.

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