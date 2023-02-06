Подмосковье 06 февраля 2023, 16:16 Более 200 незаконных хостелов закрыли в Подмосковье с начала года

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В Московской области с начала года закрыли 213 гостиниц и хостелов, которые незаконно разместили на участках под индивидуальное строительство. Информация о возможных нарушениях поступила по 424 объектам.

«В настоящий момент осмотрено 321. Незаконная деятельность гостиничного сервиса подтвердилась на 213», — пояснила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

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Из числа закрытых отелей 105 построены на участках, на которых действовала пониженная налоговая ставка. Сведения о доначислениях с 0,3 до 1,5% уже направили в налоговую. По предварительной информации, они пополнят подмосковную казну на 2,5 миллиона рублей.

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