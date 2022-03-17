Более 200 населенных пунктов Подмосковья подключили к газу в рамках президентской программы с начала года

Мособлгаз полностью догазифицировал 213 населенных пунктов в Московской области с начала года. Голубое топливо в рамках президентской программы пришло к владельцам более двух тысяч домов.

«Мы приступили к активному периоду строительства. Сейчас для реализации президентского проекта привлечены 350 газовиков и 51 единица специализированной техники. Строительные работы ведутся в Волоколамском, Воскресенском, Дмитровском и других городских округах Подмосковья, и на этой неделе Мособлгаз завершает догазификацию в еще 41 населенном пункте», — сообщил гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

План президентского проекта выполнен в Подмосковье более, чем на 45%. Ранее ход реализации программы соцгазификации в Подмосковье обсудили на заседании регионального штаба в Чехове.

Губернатор региона Андрей Воробьев призвал максимально полно информировать жителей Московской области о программе газификации.