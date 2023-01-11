Подмосковье 11 января 2023, 11:04 Более 200 молодых семей из Подмосковья получили субсидию на приобретение жилья в январе

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Свидетельства на приобретение недвижимости по программе «Обеспечение жильем молодых семей» получили 237 пар из Подмосковья. Торжественные вручения сертификатов провели в муниципалитетах региона.

«В начале 2023 года семьи из 48 городских округов получили свидетельства на покупку недвижимости. Размер социальных выплат составил 35% от стоимости жилья в муниципальном образовании», — сообщила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

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Финансирование программы осуществляется за счет федерального, областного и муниципального бюджетов. Ранее субсидию на покупку жилья получили многодетные семьи.

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Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что родные военнослужащих тоже получат особую поддержку в этом году. По словам губернатора, в регионе действует отдельная программа, реализация которой позволяет решать проблемы тех, чьи отцы и мужья отправились исполнять государственный долг.