Более 200 мест для складирования снега определили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 16:48 Поделиться Telegram

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Viber Более 200 мест для складирования снега определили в Подмосковье

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Количество мест для своза снега увеличили в Подмосковье со 175 в прошлом году до 216. Регион продолжает активно готовиться к зиме.

«Есть данные, что зима будет богата на снегопады. Поэтому в округах запланировано больше точек, куда коммунальные службы будут привозить сугробы после уборки дворовых и общественных территорий», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Сразу 17 таких мест определили в Луховцах, а в Домодедове — 16. Коммунальщики Шатуры повезут снег по 15 адресам, а в Можайске и Рузе навалы будут складировать в 12 точках.

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В ГУСТ напомнили, что вывоз снега должен осуществляться не позднее пяти суток после того, как осадки прекратились.

Снегоуборочная техника в Подмосковье готова к зиме на 89%. Об этом заместитель председателя областного правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву. Полностью все городские округа будут готовы встретить зиму к началу декабря.

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