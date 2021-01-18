Более 200 мест для крещенских купаний подготовили в Подмосковье. Там будут теплые зоны и деревянные настилы
По его словам, всего в Московской области подготовлено 220 мест, из которых 66 — на открытых водоемах, 75 — на прудах. Еще 79 — это купели.
«Ожидаемая погода — [мороз] -20 днем и -19 ночью. И 19 января -16 градусов днем. Температура может быть ниже, как сегодня у нас в некоторых районах температура до -28 доходила», — добавил он.
Хайкин отметил, что в Подмосковье был единый стандарт для подготовки купелей. У места купания обязательно должны быть деревянный настил, теплые женские и мужские палатки. Также необходимо осветить воду. За безопасностью будут следить сотрудники МЧС и полиции.
«Теплые зоны — очаги, горячее питье. Транспорт, подготовка дорог и парковочных мест. Обязательны волонтеры в униформе, вежливое общение с жителями и знание рекомендаций при купании. Качество работы туалетов — своевременная уборка, теплые туалеты», — рассказал министр.
Он посоветовал жителям региона быть максимально аккуратными во время крещенских купаний.
Перевозчики запустят дополнительные шаттлы в Дмитрове и Электростали. Они, в частности, будут находиться в местах купания. В автобусах можно будет согреться.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил отвечающих за организацию крещенских купаний обеспечить все меры безопасности для людей.
Я прошу, коллеги, чтобы врачи были неподалеку, особенно от тех мест, где массовые купания. Это просто обязаны сделать. Температура экстремальная. Ладно бы делали это регулярно. Но русский человек устроен так, что 18, 19 [января] — и вперед и с песней. Температура не имеет значения, ничего страшного не будет. Давайте подумаем, чтобы у нас не было печальных послевкусий. Если ты организовал, значит, ты отвечаешь. То есть если мы организовываем, значит, мы должны сопровождать все процессы, которые проходят в этот период в том или ином месте
Православные отмечают Крещение Господне 19 января. В ночь с 18-го на 19-е число начнутся крещенские купания. Где в Подмосковье будут обустроены купели, можно узнать из материала «360».