Более 200 мест для крещенских купаний подготовили в Подмосковье. Там будут теплые зоны и деревянные настилы

Более 200 мест в Московской области готово для проведения крещенских купаний. Об этом сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин во время доклада губернатору Андрею Воробьеву.

По его словам, всего в Московской области подготовлено 220 мест, из которых 66 — на открытых водоемах, 75 — на прудах. Еще 79 — это купели.

«Ожидаемая погода — [мороз] -20 днем и -19 ночью. И 19 января -16 градусов днем. Температура может быть ниже, как сегодня у нас в некоторых районах температура до -28 доходила», — добавил он.

Хайкин отметил, что в Подмосковье был единый стандарт для подготовки купелей. У места купания обязательно должны быть деревянный настил, теплые женские и мужские палатки. Также необходимо осветить воду. За безопасностью будут следить сотрудники МЧС и полиции.

«Теплые зоны — очаги, горячее питье. Транспорт, подготовка дорог и парковочных мест. Обязательны волонтеры в униформе, вежливое общение с жителями и знание рекомендаций при купании. Качество работы туалетов — своевременная уборка, теплые туалеты», — рассказал министр.

Он посоветовал жителям региона быть максимально аккуратными во время крещенских купаний.

Источник фото: телеканал «360»

Перевозчики запустят дополнительные шаттлы в Дмитрове и Электростали. Они, в частности, будут находиться в местах купания. В автобусах можно будет согреться.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил отвечающих за организацию крещенских купаний обеспечить все меры безопасности для людей.

Я прошу, коллеги, чтобы врачи были неподалеку, особенно от тех мест, где массовые купания. Это просто обязаны сделать. Температура экстремальная. Ладно бы делали это регулярно. Но русский человек устроен так, что 18, 19 [января] — и вперед и с песней. Температура не имеет значения, ничего страшного не будет. Давайте подумаем, чтобы у нас не было печальных послевкусий. Если ты организовал, значит, ты отвечаешь. То есть если мы организовываем, значит, мы должны сопровождать все процессы, которые проходят в этот период в том или ином месте Андрей Воробьев.

Православные отмечают Крещение Господне 19 января. В ночь с 18-го на 19-е число начнутся крещенские купания. Где в Подмосковье будут обустроены купели, можно узнать из материала «360».