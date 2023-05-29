Подмосковье 29 мая 2023, 16:05 Более 200 медработников привлекут в Подмосковье по программе «Земский доктор» в этом году

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В 2023 году в Московскую область по программе «Земский доктор» планируют привлечь 246 медработников. Из них 22 специалисты уже работают в регионе, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В прошлом году в регион приехали работать 244 специалиста. Они смогут рассчитывать на социальную ипотеку, компенсацию аренды жилья, земельные участки и другие льготы.

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Сейчас жители сел составляют 21% от населения Подмосковья. В большинстве населенных пунктов с двумя тысячами человек доступность первичной медико-санитарной помощи обеспечили по месту проживания. В этом году в регионе построят еще больше медучреждений.

«Уже построены и введены в эксплуатацию два модульных ФАП, завершается строительство смешанной поликлиники на 350 посещений в смену. Кроме этого, планируется отремонтировать 33 ФАП, 15 врачебных амбулаторий, два офиса врача общей практики, восемь поликлинических подразделений и женскую консультацию», — сообщил спикер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей на работу в регион.

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