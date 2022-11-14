Подмосковье 14 ноября 2022, 11:07 Более 200 медиков устроились на работу в Подмосковье по рекомендации своих коллег

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Программа по привлечению медицинских кадров «Приведи друга» действует в Подмосковье с начала года. Сотрудники больниц и поликлиник могут получать премии за трудоустройство новых врачей, фельдшеров и медсестер.

Премия по программе «Приведи друга» составляет до 40 тысяч рублей за трудоустройство врача и до 25 тысяч рублей — за фельдшера или медсестру.

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«С начала года благодаря программе в наши медорганизации трудоустроились 218 специалистов. Самые популярные специальности — медицинская сестра и участковый терапевт», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

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Активнее всего программа «Приведи друга» работает в Красногорской, Пушкинской, Домодедовской, Одинцовской и Луховицкой больницах. При этом премия сотрудникам за привлеченных специалистов выплачивается в два этапа: при трудоустройстве коллеги и после трех месяцев его работы.

В Подмосковье реализуется беспрецедентное количество мер социальной поддержки медиков. В октябре стало известно, что фельдшеры, средний медицинский персонал, а также врачи узких специальностей получат дополнительные выплаты. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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