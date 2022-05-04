Более 200 медиков Подмосковья получат выплаты в рамках господдержки в 2022 году

С конца апреля материальную поддержку в Московской области смогут получить выпускники медицинских учебных заведений, которые после учебы решат вернуться в свои населенные пункты и там работать. Это стало возможным благодаря изменениям в госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Врачи могут рассчитывать на получение одного миллиона рублей, медсестры, фельдшеры, акушерки — на 500 тысяч рублей.

В этом году в регионе в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» власти планируют привлечь к работе в отдаленных деревнях и селах Подмосковья 213 человек высшего и 32 человека среднего медицинского персонала.

«Расширение условий получения единовременных выплат по программе „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“ позволит привлечь больше медицинских работников для решения кадрового дефицита в Московской области», — заявил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Чтобы получить выплату, медицинский работник должен заключить договор с лечебным учреждением, по которому обязуется отработать в конкретном учреждении не менее пяти лет.