20 января 2023, 13:18
Более 200 лыжников пробежали марафон «Николов Перевоз» в Дубне
Лыжный марафон «Николов Перевоз» провели в Дубне по новому туристическому маршруту. В подмосковном Минспорта сообщили, что за медали соревнования боролись более 200 участников со всей России.
Лыжники приехали в Дубну из Новосибирска, Иркутска, Мордовии, Удмуртиии, Башкортостана и Дальнего Востока. Их разделили на 14 групп по возрасту.
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В старте классическим стилем на 40 километров лучшее время показал Сергей Артамонов из Костромы, а среди женщин первой оказалась Ольга Румянцева из Вологды.
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Свободным стилем дистанцию первыми преодолели Дмитрий и Денис Любезновы из Дубны. Их отрыв друг от друга составил менее минуты. У женщин победу одержала москвичка Татьяна Максимова.
Марафон состоялся на новой живописной лыжной трассе «Вело1», которая пролегает между Москвой и Санкт-Петербургом вдоль канала имени Москвы. «Николов Перевоз» стал первым лыжным соревнованием здесь.
Для лыжников организовали пункты промежуточного питания, а уже после финиша марафонцы смогли подкрепиться полноценно. Победителей и призеров наградили во дворце спорта «Радуга». Каждый участник получил памятную медаль и сертификат с личными результатами.
В Дубне 18 февраля пройдет завершающая гонка в рамках лыжной серии «Николов Перевоз». Это будет марафон по реке Дубне на 50, 25 и 10 километров. Старт является одним из ключевых на территории России.
Мероприятия организованы спортивным сообществом Russialoppet.
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