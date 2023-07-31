Подмосковье 31 июля 2023, 10:35 Более 200 компаний в Подмосковье получили льготные кредиты от фонда микрофинансирования с января Unsplash

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Московский областной фонд микрофинансирования выдал льготные кредиты 238 компаниям малого и среднего бизнеса за полгода. Чаще всего за поддержкой обращались торговые и производственные предприятия.

«Сегодня Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы бизнесу Подмосковья по семи кредитным программам. За первые шесть месяцев этого года такую поддержку получили 238 компаний», — отметила заместитель председателя правительства Подмосковья Екатерина Зиновьева.

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С начала года льготные кредиты на сумму 100 миллионов рублей получили 54 малых предприятия в отрасли торговли, еще 54 займа на 93 миллиона рублей предоставили производственным компаниям. 24 льготных займа на сумму 26,3 миллиона рублей выдали предприятиям в сфере грузовых и пассажирских перевозок.

Подать заявку на получение льготного займа Московского областного фонда микрофинансирования можно онлайн на портале РПГУ. Предприниматели могут получить до пяти миллионов рублей по ставке от 2% годовых. Для самозанятых создана специальная программа, в рамках которой доступен заем до 500 тысяч рублей. Узнать подробнее о программах фонда можно на сайте.

Малый и средний бизнес составляет около 25% ВРП в Подмосковье, и его поддержка — это стратегическая задача. Это еще раз подчеркнул губернатор Андрей Воробьев.

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