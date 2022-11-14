Подмосковье 14 ноября 2022, 12:32 Более 200 компаний Подмосковья получат помощь для выхода на маркетплейсы Unsplash

Читать 360tv в

Бизнесу Подмосковья компенсируют 50 миллионов рублей затрат по выходу на популярные онлайн площадки для продажи товаров. Такую меру поддержки получат более 200 компаний.

Итоги конкурса целевых субсидий подвели в Подмосковье. Победители получат материальную поддержку на вывод товаров через популярные маркетплейсы. В этом году к проекту присоединились три новые площадки — это Delivery Club, Яндекс.Лавка и OZON Fresh.

Реклама

«Конкурс субсидий на маркетплейсы проходит второй год и на этот раз его победителями признаны 230 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит 50 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

В программе участвуют уже более десяти торговых онлайн-площадок, таких как OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито и других популярных маркетплейсов.

В этом году владельцы малого и среднего бизнеса в Подмосковье стали одними из самых активных участников федеральной программы льготного кредитования. За два месяца они получили займы по сниженным процентным ставкам — более чем 1,1 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Воробьев также сообщил о региональных мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации.

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.