14 ноября 2022, 12:32
Более 200 компаний Подмосковья получат помощь для выхода на маркетплейсы
Бизнесу Подмосковья компенсируют 50 миллионов рублей затрат по выходу на популярные онлайн площадки для продажи товаров. Такую меру поддержки получат более 200 компаний.
Итоги конкурса целевых субсидий подвели в Подмосковье. Победители получат материальную поддержку на вывод товаров через популярные маркетплейсы. В этом году к проекту присоединились три новые площадки — это Delivery Club, Яндекс.Лавка и OZON Fresh.
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«Конкурс субсидий на маркетплейсы проходит второй год и на этот раз его победителями признаны 230 предпринимателей. Общий объем финансовой поддержки составит 50 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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В программе участвуют уже более десяти торговых онлайн-площадок, таких как OZON, Wildberries, AliExpress Россия, Яндекс.Еда, Авито и других популярных маркетплейсов.
В этом году владельцы малого и среднего бизнеса в Подмосковье стали одними из самых активных участников федеральной программы льготного кредитования. За два месяца они получили займы по сниженным процентным ставкам — более чем 1,1 миллиарда рублей. Губернатор Андрей Воробьев также сообщил о региональных мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации.
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