Подмосковье 15 декабря 2023, 11:11 Более 200 коммунальных машин вывели на уборку снега в Балашихе Телеканал «360»

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Коммунальные службы Балашихи устраняют последствия циклона «Ваня». Еще ночью на уборку снега в округе вывели свыше 200 машин.

За сутки в Подмосковье выпало около пятой части месячной нормы осадков. Городские службы Балашихи работают в усиленном режиме.

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Дороги округа расчищают более 170 рабочих и 110 специальных машин. К уборке дворов привлекли еще 1,5 тысячи дворников и 95 машин. Тротуары и дороги посыпают противогололедной смесью.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания».

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