Более 200 команд по уличному баскетболу сошлось в борьбе за Кубок Давида Берлина в Красногорске

Парковка около выставочного центра «Крокус Экспо» городского округа Красногорск в субботу, 20 августа, стала местом проведения турнира «Кубок Давида Берлина» в память о легендарном баскетболисте и тренере. За обладание престижным трофеем в борьбу вступило более 200 команд по уличному баскетболу (стритболу). Об этом сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Место для проведения турнира выбрали не случайно. Площадь около выставочного центра ровная и может разместить большое количество зрителей.

Со спортсменами и болельщиками встретился призер Олимпийских игр и чемпионата Европы по баскетболу, игрок московского ЦСКА Алексей Шведов.

«Это замечательный турнир, и очень здорово, что каждый год в нем участвует такое количество любителей баскетбола. Желаю всем удачи — и пусть победит сильнейший», — сказал прославленный спортсмен.

Еще одним почетным гостем турнира стал сын легендарного тренера Давида Берлина, заслуженный тренер России Сергей Ерофеев, который также напутствовал участников перед стартом матчей.

«Это праздник для всех, кто любит спорт, кто ведет здоровый образ жизни. Благодарю всех за участие и желаю успехов и благополучия! Любите баскетбол и помните легендарного тренера Давида Яковлевича Берлина», — обратился к собравшимся на турнире Ерофеев.

Все команды разделили на шесть возрастных категорий среди мужчин и женщин. Отдельным зачетом прошли матчи семейных команд.

«Давид Яковлевич [Берлин] сделал очень много для баскетбола не только в Московской области, но и во всей стране. И память о нем будет жить, а турнир, я уверен, будет расти и расширяться», — заявил министр культуры физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Он поблагодарил Сергея Ерофеева за поддержку турнира, а Алексея Шведова — за участие в соревнованиях. Министр подчеркнул, что для молодых спортсменов знакомство и общение с прославленным баскетболистом станет стимулом для будущих побед.

Кроме самих соревнований, которые оказались очень зрелищными, для зрителей и спортсменов подготовили яркое спортивное шоу с участием мастеров футбольного и баскетбольного фристайла.

Традиционный турнир по уличному баскетболу проходит в Московской области с 2014 года. Первый «Кубок Берлина» был приурочили к 90-летию легендарного спортсмена и тренера Давида Берлина, которого по праву называют «патриархом баскетбола».