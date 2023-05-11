Подмосковье 11 мая 2023, 14:23 Более 200 километров газовых сетей построили в Подмосковье по президентскому проекту с начала года Мособлгаз

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С начала года в Подмосковье построили свыше 200 километров газовых сетей по президентской программе. Голубое топливо получили свыше 12 тысяч жителей региона. Стройка продолжается в 20 округах.

В Минэнерго Подмосковья рассказали, что «Мособлгаз» возвращается в населенные пункты, где уже были завершены работы, если об этом просят жители. Глава ведомства Александр Самарин отметил, что регион реализует самую большую программу газификации. Так, за два года сети построили в 2805 деревнях и селах.

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Узнать все условия программы и подать заявку можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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