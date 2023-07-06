Подмосковье 06 июля 2023, 10:23 Более 200 камер установили в Подмосковье для пресечения нелегальной торговли Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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В Подмосковье установлено более 200 видеокамер, которые с помощью искусственного интеллекта выявляют точки незаконной торговли. Активнее всего работа ведется в Люберцах, Балашихе и Красногорске, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«В последние годы мы развиваем решения с использованием технологий искусственного интеллекта. Например, с его помощью в Подмосковье борются с несанкционированной торговлей. ИИ в онлайн-режиме анализирует видеопоток и находит признаки уличных торговых точек», — прокомментировала министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

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Вся информация о стихийных местах торговли автоматически поступает в администрацию городского округа с требованием осмотреть указанную территорию. Отмечается, что нейросеть выявляет незаконную торговлю с точностью в 92%. Искусственный интеллект способен распознавать продажу товаров в общественных местах: возле ж/д станций, торговых центров, во дворах и других локациях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту.

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