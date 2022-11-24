Подмосковье 24 ноября 2022, 13:27 Более 200 юниоров приняли участие в турнире по самбо в Чехове

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Лучшие спортсмены-юниоры приехали в Чехов на турнир Московской области по самбо. Более 200 участников со всего Подмосковья выступили во дворце спорта «Олимпийский» имени В.С. Максимова.

Турнир был приурочен ко Всероссийскому дню самбо. Организатором соревнований выступил спортивный клуб «Альфа». Состязания подобного уровня они провели в Чехове впервые.

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Из 60 поединков в 35 победу одержали представители городского округа Чехов. Успехи чеховских самбистов не случайность, ведь в округе уделяют особое внимание развитию этого олимпийского вида спорта. В рамках проекта «Самбо в школу» в пяти городских школах открыты самбистские секции для детей.

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«В Чехове в настоящее время реализуется нацпроект „Самбо в школу“, и уже более 1000 детишек ходят заниматься данным видом спорта. Планируется привлечь еще как минимум 400, и будем развивать [этот проект] дальше <…> для наших горожан», — рассказал первый заместитель главы городского округа Чехов, заместитель директора спортивного клуба «Альфа» Владимир Кравцов.

В программе соревнований были предусмотрены не только поединки, но и показательные выступления самбистов, каратистов, кикбоксеров. Завершила турнир концертная программа.

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