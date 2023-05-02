Подмосковье 02 мая 2023, 15:13 Более 200 ярмарок провели в апреле в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Фермерские и тематические ярмарки прошли в апреле в 41 городском округе Подмосковья. Некоторые из них посвятили началу дачного сезона.

Заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов напомнил, что в продаже были фермерские хлеб, молочная, мясная и рыбная продукция, кондитерские изделия и многое другое. Все продукты произведены в хозяйствах Подмосковья. С наступлением тепла на ярмарках появился садовый инвентарь, саженцы и рассада.

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В мае также проведут около 200 ярмарок, в том числе специализированных. На некоторых будут продавать напитки из винограда государств Евразийского экономического союза. Первые винодельческие ярмарки будут организованы в Красногорске.

Полный список ярмарок можно увидеть на официальном сайте Минсельхозпрода в разделе «Документы».

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru размещена информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. Афиша обновляется ежедневно.

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