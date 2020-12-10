Более 200 ярмарок откроют в Подмосковье перед Новым годом

Жители и гости Подмосковья смогут посетить более 200 разных ярмарок в декабре. Свою продукцию представят фермеры и ремесленники. Об этом сообщил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Всего в Московской области проведут более 200 сезонных и тематических ярмарок. В их числе также будут ярмарки выходного дня и новогодние базары. В регионе организуют около 11 тысяч торговых мест.

«Свою продукцию представят фермеры как из Подмосковья, так и соседних регионов. В частности, к новогоднему столу привезут более 100 видов сыров, разнообразные мясные деликатесы, хлебобулочные изделия и расписные праздничные пряники, мед, варения, пастилу», — рассказал Воскресенский.

Он отметил, что для посетителей ярмарок подготовили товары повседневного спроса и изделия ремесленников. В лавках можно будет найти елочные игрушки, гирлянды, свечи ручной работы и другие новогодние атрибуты.

Первая ярмарка уже начала работать в Красногорске. При этом большинство из них откроются в середине декабря. Более 10 ярмарок смогут посетить жители и гости Красногорска и Одинцовского городского округа. Немного меньше площадок откроется в Истре, Лотошине, Люберцах, Луховицах, Щелкове.