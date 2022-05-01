Более 200 фонтанов запустили в Подмосковье после зимнего сезона
В Московской области после зимы снова включили фонтаны. Сезон открылся 30 апреля. Теперь водные сооружения работают во всех муниципалитетах, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
В общей сложности в регионе установлен 221 фонтан. Среди них есть традиционные, плавающие, светодинамичные и сухие. Последние сейчас пользуются большой популярностью.
Они как будто бьют из-под земли. На фоне таких фонтанов получаются эффектные фото, детям нравится играть с водой в догонялки. Вечером струи воды подсвечивают.
Сухие фонтаны появились в Подмосковье в 2016 году. Первых их установили у себя Орехово-Зуево, Истра и Волоколамск.
«Фонтаны являются главным украшением общественных территорий и местом притяжения жителей, особенно детей. Поэтому их запуск — одно из желанных событий летнего сезона», — сказал Хайкин.
Фонтаны готовили к летнему сезону весь апрель. За это время провели обязательные технические работы — расконсервацию, очистку чаш фонтанов. Специалисты проверили состояния инженерных систем, регулировку высоты струй. Некоторым фонтанам потребовался косметический ремонт. Привели в порядок и прилегающую к фонтанам зону.