Более 200 фонтанов запустили в Подмосковье после зимнего сезона

В Московской области после зимы снова включили фонтаны. Сезон открылся 30 апреля. Теперь водные сооружения работают во всех муниципалитетах, рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В общей сложности в регионе установлен 221 фонтан. Среди них есть традиционные, плавающие, светодинамичные и сухие. Последние сейчас пользуются большой популярностью.

Источник фото: телеканал «360»

Они как будто бьют из-под земли. На фоне таких фонтанов получаются эффектные фото, детям нравится играть с водой в догонялки. Вечером струи воды подсвечивают.

Источник фото: телеканал «360»

Сухие фонтаны появились в Подмосковье в 2016 году. Первых их установили у себя Орехово-Зуево, Истра и Волоколамск.

«Фонтаны являются главным украшением общественных территорий и местом притяжения жителей, особенно детей. Поэтому их запуск — одно из желанных событий летнего сезона», — сказал Хайкин.

Источник фото: телеканал «360»

Фонтаны готовили к летнему сезону весь апрель. За это время провели обязательные технические работы — расконсервацию, очистку чаш фонтанов. Специалисты проверили состояния инженерных систем, регулировку высоты струй. Некоторым фонтанам потребовался косметический ремонт. Привели в порядок и прилегающую к фонтанам зону.