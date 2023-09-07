Подмосковье 07 сентября 2023, 07:30 Более 200 фактов незаконного сброса мусора выявили в Подмосковье в этом году ГУСТ МО

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В этом году в Московской области провели 259 мероприятий по выявлению фактов сброса мусора в неположенных местах. В итоге их обнаружили 213, сообщили в главном управление содержания территорий региона.

«По ним составлены протоколы: 13 из них были юридическими лицами, 200 — физическим. В результате 79 транспортных средств перемещены на спецстоянку. Сумма штрафов составила около 480 тысяч рублей», — уточнила руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

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Больше всего рейдов провели в Одинцове — 51, в Коломне — 20, в Щелкове — 14 и в Пушкино — 10.

Аипова напомнила, что штраф за отсутствие договора на вывоз отходов составляет до 250 тысяч рублей для юрлиц и до трех тысяч рублей — для физлиц. При этом за незаконный сброс мусора с автомобиля физическое лицо может заплатить до 70 тысяч, а юрлицо — до 200 тысяч рублей.

Мероприятия проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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