Более 200 домов капитально отремонтируют в Можайске к 2023 году

За период до 2049 года планируют отремонтировать в общей сложности 44 004 домов. С 2014 года в Московской области уже отремонтировали 12,8 тысяч многоквартирных домов. В следующие три года на территории Можайского городского округа капитальный ремонт проведут в 208 многоквартирных домах. Общая сумма составит свыше 811 миллионов рублей.

В 2020 году капитальный ремонт должны провести в 43-х домах, в 2021 году в 64-х, а в 2022-м — в 101-м доме.

«В текущем году в областную программу капитального ремонта многоквартирных домов включено почти 2,2 тысячи зданий, что позволит улучшить жилищные условия более 150 тысяч семей. В целом к 2023 году в регионе предполагается отремонтировать свыше девяти тысяч домов на общую сумму более 60 миллиардов рублей», — об этом сообщил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области Валерий Николов.

Несмотря на то, что во время пандемии пришлось сделать вынужденную паузу, Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области лишь увеличил темпы работы, чтобы реализовать программу. В домах ремонтируют фасады, кровли, инженерные системы, а также подвальные помещения и фундаменты. Кроме того, там устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов и полностью заменяют устаревшее лифтовое оборудование.